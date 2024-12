Onze personnes ont été interpellées lundi soir à Strasbourg après des violences urbaines, à la veille de la nuit sous haute surveillance du Nouvel An, a-t-on appris mardi de source policière et de la préfecture.

Des «violences urbaines» sont survenues «ces dernières nuits dans l'agglomération de Strasbourg», a indiqué Alexandre Chevrier, procureur de la République par intérim de Strasbourg, dans un communiqué. (image prétexte) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces violences et dégradations de biens ont eu lieu ces dernières nuits, notamment dans des quartiers sensibles dits de reconquête républicaine.

Avant les 11 nouvelles interpellations de lundi soir, 18 personnes avaient déjà été interpellées ces derniers jours à la suite de violences et d'incendies de voitures, selon Alliance Police Nationale, qui écrivait lundi dans la journée que «le phénomène inquiète (le syndicat) à l'approche du Nouvel An».

«A ce jour, les auteurs identifiés de dégradations et de violences sur les forces de l'ordre ou les sapeurs-pompiers ont systématiquement été déférés au parquet aux fins de jugement» devant les juridictions pour mineurs ou de comparution immédiate (pour les majeurs), a indiqué le procureur.

Policiers visés

Il a cité l'exemple de deux mineurs de 15 et 17 ans présentés à la justice après des tirs de mortiers en direction de policiers jeudi, dans le quartier de Koenigshoffen.

Des poursuites par ordonnances pénales pour les mis en cause majeurs et des stages de citoyenneté pour les mineurs ont aussi été ordonnés, «uniquement pour des faits de détention illicite de pétards et artifices» et non pour violences ou dégradations, a précisé M. Chevrier.

Lundi soir, près d'une vingtaine de feux de véhicules ont été recensés ainsi que des feux de poubelles dans les quartiers sensibles de la ville alsacienne, selon une source policière.

Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 11 personnes. «Les enquêtes pénales en matière de violences urbaines peuvent présenter un certain degré de complexité du fait notamment d'une pluralité d'auteurs difficilement identifiables», a néanmoins précisé le parquet. «Elles peuvent par conséquent être amenées à se prolonger, de sorte que la réponse pénale n'est pas toujours immédiate et peut être différée dans le temps», a rappelé M. Chevrier.