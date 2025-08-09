  1. Clients Privés
Retour de vacances Onze kilomètres de bouchons à l'entrée sud du Gothard

ATS

9.8.2025 - 13:33

Samedi midi, le bouchon devant le portail sud du tunnel routier du Gothard a atteint onze kilomètres. Cela correspondait à un temps d'attente d'une heure et 49 minutes pour les voyageurs en direction du nord, selon le Touring Club Suisse (TCS).

Un embouteillage devant le portail sud du Gothard en juillet 2023 (archives).
Un embouteillage devant le portail sud du Gothard en juillet 2023 (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.08.2025, 13:33

09.08.2025, 14:18

Il était recommandé aux automobilistes de se rabattre sur l'autoroute A 13 en direction de Zurich, c'est-à-dire de prendre la route du San Bernardino via les Grisons. L'entrée de l'autoroute en direction du Gothard a été bloquée à Airolo (TI).

Des colonnes de véhicules se sont également formées devant l'entrée nord du Gothard. La file a atteint trois kilomètres samedi midi pour un temps d'attente de 30 minutes.

Dans ses prévisions de trafic pour cet été, le TCS s'attendait à un très fort trafic de retour durant les week-ends d'août. Jusqu'aux 23 et 24 août, de longs bouchons devraient donc encore se former près d'Airolo les samedis et dimanches.

