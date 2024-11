Un artiste connu sous le nom de TooLate s'est lancé dans une initiative de choc pour dénoncer «les comportements virils au volant, identifiés comme l’une des principales causes d’accidents mortels sur les routes», relate «Le Parisien». Il a ainsi accroché une cinquantaine de paires de testicules en argile sur des SUV garés à Nice.

Rédaction blue News Valérie Passello

«Avec leur taille imposante et leur capacité à frôler le sol, ces grosses paires de couilles vous garantissent une virilité incontestable. Vous allez pouvoir tout écraser sur votre passage!», écrit l'artiste TooLate sur Instagram, non sans un certain deuxième degré.

Derrière cette «performance artistique» qui peut prêter à sourire, il y a néanmoins un message très sérieux, relève l'artiste dans «Le Parisien». TooLate veut dénoncer «la masculinité débridée au volant», qui génère souvent des situations dangereuses et même parfois fatales.

Nos confrères français rappellent un fait divers récent faisant tristement écho au message de l'artiste: la mort d'un cycliste de 27 ans à Paris, tué par un automobiliste après une altercation.

«Ces bourses bien remplies sont le symbole ultime de votre masculinité débridée et de votre détermination à défier les normes de conduite prudente. Affichez fièrement votre 'courage' en arborant cet accessoire unique et provocateur!», ajoute TooLate sur Instagram.

Le concept fait réagir

«Très bon, bravo!», «Excellent!», «J'adore le concept». Les commentaires des utilisateurs d'Instagram, où TooLate compte près de 11'000 followers, sont majoritairement positifs.

L'un d'entre eux questionne néanmoins: «Parce que 100% des conducteurs/proprios de SUV sont des hommes?»

Enfin, d'autres répondent à l'humour par l'humour: «Trump va sûrement en commander !!!», dit un membre de la communauté. «C'est unisexe ???..J'en veux...», commente un autre internaute.