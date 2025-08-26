Neuf départements du Centre-Est de la France, dont l'Ain et le Jura, seront placés en vigilance orange pour orages mercredi après-midi, a annoncé mardi Météo-France. Des forts cumuls de pluie sont attendus en peu de temps avec 20 à 40mm en une heure, et jusqu'à 50 à 80mm localement.

De fortes pluies, voire de la grêle, sont attendues mercredi (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'Ain, l'Allier, le Cantal, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire basculeront en orange à partir de 14h00 et jusqu'à minuit mercredi.

«La dégradation orageuse pourra s'étendre aux régions limitrophes du nord-est mais également du sud-ouest en soirée» et «une aggravation du niveau de vigilance vers l'orange est probable», prévient Météo-France.

Des forts cumuls de pluie sont attendus en peu de temps avec 20 à 40mm en une heure, et jusqu'à 50 à 80mm localement. De la grêle est également attendue, notamment dans le Nord-Est et des rafales de vent pourront atteindre 70 à 80 km/h et très localement 90km/h, selon Météo-France.

Le service météorologique a placé par ailleurs 39 départements du Sud et de l'Est en vigilance jaune orage mardi et 44 mercredi au vu d'un «épisode pluvio-orageux actif». Vingt et un départements du centre-est et du sud seront en vigilance jaune pluie-inondation mercredi.