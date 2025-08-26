  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Orages L'Ain et le Jura placés en vigilance orange mercredi

ATS

26.8.2025 - 17:38

Neuf départements du Centre-Est de la France, dont l'Ain et le Jura, seront placés en vigilance orange pour orages mercredi après-midi, a annoncé mardi Météo-France. Des forts cumuls de pluie sont attendus en peu de temps avec 20 à 40mm en une heure, et jusqu'à 50 à 80mm localement.

De fortes pluies, voire de la grêle, sont attendues mercredi (image d'illustration).
De fortes pluies, voire de la grêle, sont attendues mercredi (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 17:38

26.08.2025, 17:58

L'Ain, l'Allier, le Cantal, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire basculeront en orange à partir de 14h00 et jusqu'à minuit mercredi.

«La dégradation orageuse pourra s'étendre aux régions limitrophes du nord-est mais également du sud-ouest en soirée» et «une aggravation du niveau de vigilance vers l'orange est probable», prévient Météo-France.

Des forts cumuls de pluie sont attendus en peu de temps avec 20 à 40mm en une heure, et jusqu'à 50 à 80mm localement. De la grêle est également attendue, notamment dans le Nord-Est et des rafales de vent pourront atteindre 70 à 80 km/h et très localement 90km/h, selon Météo-France.

Le service météorologique a placé par ailleurs 39 départements du Sud et de l'Est en vigilance jaune orage mardi et 44 mercredi au vu d'un «épisode pluvio-orageux actif». Vingt et un départements du centre-est et du sud seront en vigilance jaune pluie-inondation mercredi.

Les plus lus

«Ça met le feu aux fesses» - L’intouchable Duplantis menacé ?
Elisabeth Baume-Schneider se dit «abasourdie» face aux propos des policiers
Un quadragénaire meurt après une bagarre sur une terrasse
Vaud: pratique non conforme du bouclier fiscal – «C'est inadmissible»
Malgré des «discussions agréables», Ricardo Rodriguez recale le FC Sion