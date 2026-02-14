  1. Clients Privés
Saint-Valentin Origines antiques pour une fête devenue commerciale

ATS

14.2.2026 - 08:06

En Suisse, la Saint-Valentin est fêtée depuis plus de 75 ans. Pourtant, les origines de la fête des amoureux sont bien plus lointaines: elles remontent à la Rome antique.

Les amoureux helvétiques ne fêtent la Saint-Valentin depuis 1949 (archives).
Les amoureux helvétiques ne fêtent la Saint-Valentin depuis 1949 (archives).
Motortion / Getty Images

Keystone-SDA

14.02.2026, 08:06

Les amoureux helvétiques ne fêtent la Saint-Valentin que depuis 1949. La première édition a eu lieu sous l'impulsion des fleuristes. Depuis, les commerçants rivalisent pour proposer une gamme de cadeaux toujours plus variée.

Après la Deuxième Guerre mondiale, la coutume s'est répandue en Europe par le biais des soldats américains qui ont participé au conflit. Il s'agit plutôt d'un retour aux sources, car l'origine de ce rituel se trouverait dans la Rome antique.

Mariages secrets

Selon la légende, Valentin était un prêtre chrétien. Vers l'an 270 de notre ère, il s'attira la colère de l'Empereur Claude II pour avoir marié des couples. L'empereur l'avait interdit car, selon lui, les hommes engagés dans une vie maritale devenaient de mauvais soldats.

L'Empereur fit emprisonner le prêtre, lequel s'amouracha de la fille aveugle de son geôlier. Par miracle, il lui rendit la vue et convertit toute la famille au christianisme. Apprenant ce miracle, l'Empereur Claude fit décapiter Valentin un 14 février. Avant de mourir, celui-ci fit parvenir à son aimée un mot d'adieu signé «De ton Valentin».

Autre explication: la «loterie de l'amour», une tombola en vogue dans la Rome antique. Le 14 février, consacré à Junon, protectrice des femmes, les jeunes filles trouvaient un compagnon pour l'année – voire pour la vie – en tirant un billet dans une urne.

Pays anglo-saxons

Ce rite s'est perpétué durant des siècles dans les pays anglo-saxons en particulier. En Grande-Bretagne, par exemple, les jeunes gens se réunissaient la veille de la Saint-Valentin pour désigner les valentins et valentines. Le premier devenait pour un an le chevalier servant de la seconde.

A l'époque, on croyait que ce jour était celui où les oiseaux s'accouplaient. Il en est fait mention dans un poème du Britannique Geoffrey Chaucer, datant de 1382 et intitulé «Le Parlement des Oiseaux».

Le plus vieux message d'amour porté à notre connaissance date de 1415. Prisonnier à Londres, Charles d'Orléans l'a adressé à celle qu'il nommait «ma très doulce Valentinée». L'original se trouve à la «British Library».

Dès le 17e siècle, il était courant en Angleterre d'échanger le 14 février des rubans, de la dentelle et des mots d'amour et d'amitié. Cet usage a été exporté par les colons en Amérique, où les amoureux continuent à envoyer plus d'un milliard de messages chaque année.

A la chaîne

Les premières cartes commerciales de la Saint-Valentin ont d'ailleurs été produites en 1847 à Worcester (Massachusetts/USA), par Esther Howland, une jeune fille de 19 ans. S'inspirant d'une carte anglaise, elle fabriqua un prototype qui connut un succès immédiat, avec 5000 commandes.

Bien avant Henry Ford, Esther Howland inventa la chaîne de montage pour ses cartes de voeux, engageant ses amies pour couper, arranger et coller les différents motifs. Dans ses meilleures années, son chiffre d'affaires atteignit les 100'000 dollars.

