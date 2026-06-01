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France Ostéopathe jugé pour viols à Stasbourg : sa famille en soutien

ATS

1.6.2026 - 15:52

La famille de l'ostéopathe jugé à Strasbourg pour viols et agressions sexuelles sur 29 de ses patientes est venue à son soutien lundi, a décrit un homme «doué». Elle a dépeint comme courant les gestes sur les parties intimes dont il est accusé.

L'ostéopathe est accusé de viols sur huit patientes et des agressions sexuelles sur 23 d'entre elles (image symbolique).
L'ostéopathe est accusé de viols sur huit patientes et des agressions sexuelles sur 23 d'entre elles (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 15:52

01.06.2026, 15:54

Le prévenu, âgé de 37 ans, exerçait depuis 2014 et était implanté à Eschau, une banlieue cossue au sud de Strasbourg. Il comparaît libre, sous contrôle judiciaire, et encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Il a été renvoyé devant la cour criminelle du Bas-Rhin pour des viols sur huit patientes et des agressions sexuelles sur 23 d'entre elles, «commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction», selon l'accusation.

Les 29 patientes – dont 23 se sont constituées parties civiles – dénoncent des attouchements ou pénétrations des parties intimes en consultation, sans leur consentement. Lui nie toute intention sexuelle dans ses actes et la plupart des pénétrations.

Parcours de vie décortiqué

Après avoir décortiqué son parcours de vie – sa jeunesse à Roubaix dans une famille recomposée avec quatre demi-soeurs et frère, un accident de ski qui lui a fait découvrir l'ostéopathie, une agression sexuelle dont il dit avoir été victime à onze ans de la part d'une femme – la cour a commencé lundi à entendre ses proches.

Son père a défendu bec et ongles un homme «doué des mains» et fustigé la «judiciarisation à outrance depuis MeToo». De son côté, sa demi-soeur a affirmé consulter elle-même un ostéopathe ayant recours à des pénétrations – consenties – quand bien même cette pratique est interdite dans la profession.

Dans l'après-midi, des experts doivent comparaître pour analyser son profil psychologique, plusieurs de ses ex-compagnes l'ayant qualifié au cours de l'enquête de «pervers narcissique».

A la barre, l'accusé a reconnu «voir le corps (de manière) trop mécanique», et a expliqué qu'avant d'avoir interdiction d'exercer son métier, il privilégiait le «résultat» plutôt que «l'obligation de moyens» à laquelle son métier l'astreignait. «Ca m'embêtait que les gens continuent d'avoir mal», a-t-il justifié.

Bien que la première plainte à son encontre remonte à 2018, l'enquête n'a réellement débuté qu'avec la plainte pour viol d'une patiente en octobre 2020. En épluchant le répertoire de patientes du praticien, les enquêteurs ont remonté le fil et identifié d'autres femmes témoignant d'actes répréhensibles.

«Ethique du soin»

«Cette affaire révèle une violence profonde: ces femmes ont remis leur corps à un soignant parce qu'elles pensaient que leur vulnérabilité serait protégée par l'éthique même du soin. Et c'est justement cette confiance thérapeutique qui sera au coeur des débats», a déclaré en amont du procès Sendegul Aras, avocate de six parties civiles.

Voir un professionnel de santé jugé pour des violences sexuelles est encore rare, notent plusieurs observatrices. Mais le tabou qui les entoure se lève progressivement depuis une dizaine d'années, relève Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol.

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