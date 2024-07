«Où sont les autres enfants, et avec qui ?» - Elon Musk houspillé

La mère de Grimes est furieuse contre Elon Musk. Sandy Garossino a écrit sur X que le patron du réseau social fait tout pour que ses enfants ne viennent pas rendre visite à leur arrière-grand-mère mourante.

La mère de Grimes a accusé Elon Musk de « retenir» les trois enfants du couple, les empêchant de rendre visite à leur arrière-grand-mère mourante qui réside au Canada.

Sandy Garossino est la mère de Grimes, dont le vrai nom est Claire Boucher. Elle a tendu la main au PDG de X dans un « appel de grand-mère» qu'elle a posté sur sa plateforme.

« Cher Elon @elonmusk C'était sympa de te voir pour la fête des pères. J'espère que tu as reçu la carte que j'ai aidé X (l'un des enfants d'Elon Musk et Grimes) à faire. Il en était si fier», a écrit la journaliste, qui est chroniqueuse pour le National Observer du Canada. « Je t'écris ici car c'est le seul moyen que j'ai de te joindre. Comme tu le sais, ma mère, âgée de 93 ans, est maintenant en soins palliatifs de fin de vie. Elle souhaite ardemment voir et prendre dans ses bras les enfants de Claire une dernière fois. Surtout le plus jeune, qu'elle n'a pas encore rencontré.» Elle écrit que sa mère était « ravie» de voir les trois jeunes enfants de l'ex-couple « mais ses espoirs ont été anéantis lorsque le voyage a été annulé».

Elle poursuit: « Je suis alarmée d'apprendre que les enfants ne peuvent pas venir car tu les retiens, ainsi que les documents nécessaires à l'obtention de leur passeport, auprès de Claire. Il était encore plus troublant de te voir, toi et X, à la télévision aux Jeux olympiques de Paris hier, après ton voyage à Washington en début de semaine. Où sont les autres enfants, et avec qui? Ils sont censés être avec leur mère. Ils étaient attendus ici au Canada».

Elle termine par un « appel de grand-mère, te demandant d'honorer ton accord, de rendre les enfants et de leur fournir les documents dont ils ont besoin pour voir leur arrière-grand-mère avant qu'elle ne décède. Certains moments de la vie sont éternels et nous n'avons pas de seconde chance. La famille n'a pas de prix.»

Elon Musk, 53 ans, et Grimes, 36 ans, partagent trois enfants, X Æ A-Xii, quatre ans, Exa Dark Sideræl, deux ans, et Techno «Tau» Mechanicus, dix mois. Le milliardaire a également neuf autres enfants d'autres unions.

