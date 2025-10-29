  1. Clients Privés
Erreur fatale Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !

Dominik Müller

29.10.2025

En Australie, les autorités enquêtent après qu'une femme de 80 ans a été retrouvée morte sur une île de la Grande barrière de corail. Elle avait été abandonnée auparavant par un bateau de croisière.

Lizard Island fait partie de l'État australien du Queensland.
Lizard Island fait partie de l'État australien du Queensland.
Imago

Dominik Müller

29.10.2025, 14:06

29.10.2025, 16:16

Samedi, une femme de 80 ans était partie en randonnée avec d'autres passagers du bateau de croisière «Coral Adventurer» sur Lizard Island, à 250 kilomètres au nord de Cairns, dans le nord-est de l'Australie. Elle s'était probablement séparée du groupe pour se reposer, comme le rapporte la BBC.

Au coucher du soleil, le bateau de croisière a quitté l'île. Quelques heures plus tard, le «Coral Adventurer» est toutefois revenu sur Lizard Island car l'équipage avait entre-temps remarqué l'absence de la femme.

Une vaste opération de recherche s'en est suivie. Selon le rapport de la police locale, le corps de la femme a été retrouvé dimanche matin.

Selon un communiqué, l'autorité australienne de sécurité maritime (Amsa) a ouvert une enquête. Un porte-parole de l'Amsa a déclaré que l'autorité avait été informée pour la première fois de la disparition de la femme par le capitaine du navire samedi vers 21 heures, heure locale.

«Offrir un soutien total à la famille»

Selon Mark Fifield, directeur de Coral Expeditions, ses collaborateurs ont entre-temps pris contact avec la famille de la femme. «Alors que l'enquête sur l'incident se poursuit, nous regrettons profondément que cela se soit produit et nous offrons notre soutien total à la famille endeuillée», a déclaré Fifield.

On suppose que la femme se trouvait à la première étape d'une croisière de 60 jours autour de l'Australie. Selon le site web de la compagnie, le «Coral Adventurer» peut accueillir jusqu'à 120 invités et 46 membres d'équipage. Il a été spécialement construit pour atteindre des zones isolées de la côte australienne.

Le point rouge indique Lizard Island.
Le point rouge indique Lizard Island.
Google Earth

