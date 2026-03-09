  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame du Nouvel An Oui à un soutien fédéral aux victimes de Crans-Montana

ATS

9.3.2026 - 17:57

Les blessés et proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana recevront une contribution de solidarité unique de 50'000 francs. Après le Conseil des Etats, le National a validé lundi cette aide et d'autres mesures. Il a toutefois modifié le projet.

L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés (archives).
L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.03.2026, 17:57

09.03.2026, 18:12

Le gouvernement sollicite un peu plus de 35 millions de francs. Si 7,8 millions sont destinés à la contribution de solidarité pour les 156 familles touchées, 20 millions doivent servir à financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes.

Le Conseil fédéral prévoit que la contribution de solidarité soit versée aux bénéficiaires de l'aide financière d'urgence du canton du Valais, soit toutes les personnes décédées et toutes les victimes hospitalisées. Le National a élargi le cercle des ayants droits de sorte à accepter aussi des cas de rigueur, par 127 voix contre 64.

Concernant l'organisation de la table ronde, comme la Chambre des cantons, celle du peuple la soutient sur le principe. Mais elle n'a pas validé non plus les 20 millions correspondants. Ce volet doit être examiné en dehors de la loi urgente, via la procédure ordinaire. Un projet doit être élaboré au prochain trimestre.

Tragédie de Crans-Montana. «Ce drame nous marquera à vie» - Moment fort en émotions au Grand Conseil valaisan

Tragédie de Crans-Montana«Ce drame nous marquera à vie» - Moment fort en émotions au Grand Conseil valaisan

Jusqu'à fin 2040

L'UDC et une partie du PLR ont combattu le projet, invoquant notamment une inégalité de traitement par rapport aux victimes d'autres catastrophes. Le dossier retourne au Conseil des Etats, qui se prononcera mardi.

Le dossier doit être bouclé cette session. La loi doit être déclarée urgente. Le gouvernement l'a limitée à fin 2029. Suivant la Chambre des cantons, celle du peuple a prolongé le délai jusqu'à fin 2040.

Drame de Crans-Montana. Cinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud

Drame de Crans-MontanaCinq personnes supplémentaires inculpées dont Nicolas Féraud

Les plus lus

Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes
Le franc se renchérit avec l'affrontement au Moyen-Orient
Rösti reste ferme: pas de retour sur la baisse de Serafe
Un mort dans un tragique accident à Granges-près-Marnand
Deux importants délits de chauffard en un week-end