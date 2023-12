Le président de la République Emmanuel Macron a assuré mercredi qu'il y avait évidemment des «plans B» pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, «en cas de menace potentielle».

«C'est un événement qui se fera dans les meilleurs standards de sécurité, d'accompagnement», a assuré Emmanuel Macron. Imago

«Il y a évidemment des plans B, des plans C, etc...», pour l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, a assuré le chef de l'Etat sur France5, alors que le président du parti Les Républicains Eric Ciotti avait récemment suggéré de renoncer à l'organiser sur la Seine, car la sécurité pourrait ne pas y être assurée.

Ce plan B interviendrait «en cas de menace potentielle», «si vous avez une montée des tensions internationales ou régionales, si vous avez une série d'attaques» comme en novembre 2015, a-t-il expliqué.

«C'est un événement qui se fera dans les meilleurs standards de sécurité, d'accompagnement. Et donc on prévoit tous les scénarios et on s'adaptera à tous les scénarios. Mais ça ne doit pas nous empêcher de rêver. Et moi, j'ai bon espoir qu'on puisse rêver jusqu'au bout», a assuré M. Macron.

Attentat du 2 décembre

La question de la sécurité pendant la cérémonie d'ouverture a été relancée par l'attentat commis le 2 décembre à proximité de la tour Eiffel par un islamiste radicalisé qui a tué un touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes. Eric Ciotti avait alors jugé que cet attentat montrait «nos immenses fragilités en matière de sécurité».

Les organisateurs des Jeux ambitionnent d'organiser une cérémonie d'ouverture grandiose le 26 juillet à Paris, au cours de laquelle les délégations d'athlètes descendront la Seine à bord de péniches devant des centaines de milliers de spectateurs. Le spectacle doit être réglé par le metteur en scène Thomas Jolly.

ATS