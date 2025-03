Le carnaval de Bâle a débuté lundi matin avec le traditionnel «Morgestraich». A 4h00, les lumières de la ville se sont éteintes et les cliques ont commencé à déambuler avec leurs grandes lanternes dans les rues de la cité rhénane.

Des dizaines de milliers de personnes ont assisté au début du carnaval par une température fraîche (8 degrés Celsius). Le coup d'envoi a été donné par les tambours-majors de cliques: «Morgestraich – vorwärts, Marsch» (Morgestraich, en avant, marche, en français).

Des milliers de carnavaliers ont ensuite défilé dans les rues avec leurs lanternes sur la tête, derrière les grandes lanternes du train. Le premier grand cortège a lieu dans l'après-midi. La fête se poursuit jusque dans la nuit de mercredi à jeudi. Le carnaval de Bâle est le plus grand de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.

L'Eurovision est de la partie

Le Morgenstreich a également donné un premier aperçu des sujets que les cliques joueront lors des «drey scheenschte Dääg», les trois plus beaux jours de l'année, en français. Cette année, le grand thème est l'organisation du concours Eurovision de la chanson (ESC) à Bâle. Le centenaire de Jean Tinguely, l'annulation de la danse macabre, la misère de la police cantonale et le scarabée japonais sont également des sujets très appréciés.

Le slogan du carnaval de Bâle de cette année est «Syg wie de wottsch» (sois ce que tu veux). Sur la plaquette, on peut voir une combinaison de six figures différentes du carnaval. Elle fait allusion à la liberté individuelle et, indirectement, à l'ESC.