  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bâle Ouverture du procès d'un assassin schizophrène récidiviste

ATS

17.12.2025 - 10:50

Le procès d'un assassin schizophrène s'est ouvert mercredi à Bâle. Le récidiviste est accusé d'avoir tué une septuagénaire en août 2024, lors d'une sortie autorisée par la clinique qui le traitait. Il avait déjà assassiné deux personnes dans le même quartier en 2014.

Ouverture du procès d'un assassin schizophrène récidiviste à Bâle - Gallery
Ouverture du procès d'un assassin schizophrène récidiviste à Bâle - Gallery. L'accusé schizophrène âgé de 33 ans est arrivé mercredi matin à la Cour pénale de Bâle-Ville, où il comparaît pour l'assassinat d'une septuagénaire en août 2024 dans le même quartier où il avait assassiné deux personnes dix ans plus tôt.

L'accusé schizophrène âgé de 33 ans est arrivé mercredi matin à la Cour pénale de Bâle-Ville, où il comparaît pour l'assassinat d'une septuagénaire en août 2024 dans le même quartier où il avait assassiné deux personnes dix ans plus tôt.

Photo: ATS

Ouverture du procès d'un assassin schizophrène récidiviste à Bâle - Gallery. Le trentenaire est accusé d'avoir sévi dans le même quartier et la même rue que lors des assassinats qu'il a commis en 2014 (archives).

Le trentenaire est accusé d'avoir sévi dans le même quartier et la même rue que lors des assassinats qu'il a commis en 2014 (archives).

Photo: ATS

Ouverture du procès d'un assassin schizophrène récidiviste à Bâle - Gallery
Ouverture du procès d'un assassin schizophrène récidiviste à Bâle - Gallery. L'accusé schizophrène âgé de 33 ans est arrivé mercredi matin à la Cour pénale de Bâle-Ville, où il comparaît pour l'assassinat d'une septuagénaire en août 2024 dans le même quartier où il avait assassiné deux personnes dix ans plus tôt.

L'accusé schizophrène âgé de 33 ans est arrivé mercredi matin à la Cour pénale de Bâle-Ville, où il comparaît pour l'assassinat d'une septuagénaire en août 2024 dans le même quartier où il avait assassiné deux personnes dix ans plus tôt.

Photo: ATS

Ouverture du procès d'un assassin schizophrène récidiviste à Bâle - Gallery. Le trentenaire est accusé d'avoir sévi dans le même quartier et la même rue que lors des assassinats qu'il a commis en 2014 (archives).

Le trentenaire est accusé d'avoir sévi dans le même quartier et la même rue que lors des assassinats qu'il a commis en 2014 (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 10:50

17.12.2025, 11:07

«J'étais déjà extrêmement dangereux avant la première mesure pénale» a déclaré l'homme âgé de 33 ans mercredi matin à la Cour pénale de Bâle-Ville. Et d'ajouter qu'il avait besoin d'une «mesure fermée».

Le prévenu a répondu aux questions sur des évènements factuels sans lien direct avec le crime qui lui est reproché. Il s'est montré beaucoup plus évasif sur son état actuel et n'a pas répondu aux questions sur les causes et les préparatifs de son acte.

Interrogé sur le fait que l'une des victimes de 2014 et celle de 2024 avaient en commun une ancienne dispute avec le père de l'accusé, le trentenaire a répondu: «ça me dépasse». L'homicide au couteau survenu l'an dernier avait fait couler beaucoup d'encre en raison de la permission dont bénéficiait l'homme placé en milieu fermé.

Les plus lus

«Cirage de pompes» - Jordan Bardella, 30 ans, l'âge des doutes
L'improbable et violente chute de Wendy Holdener en slalom
Didier Tholot furieux : «Je vais essayer de peser mes mots...»
Mexique : plusieurs morts dans un terrible accident aérien
Ce que l'on sait des poursuites en diffamation de Trump contre la BBC
«Menace grotesque» - Le Venezuela se moque de Donald Trump !