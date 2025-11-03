Dès mardi, le canton du Valais comptera une deuxième épicerie solidaire. Forte du succès rencontré depuis 2022 à Sion, une telle structure voit le jour à Monthey. Celle-ci propose un éventail de 1900 produits à prix préférentiels pour les personnes en situation de précarité.

Une épicerie solidaire toit le jour à Monthey. Il s'agit de la deuxième en Valais après celle de Sion (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette initiative de l'OSEO Valais (l'oeuvre suisse d'entraide ouvrière Valais) s’inscrit dans la continuité des efforts de l'Etat du Valais visant à lutter contre la précarité, à favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour tous et à soutenir l’insertion professionnelle.

«L’expérience montre qu’un commerce peut jouer un rôle de solidarité, de dignité et de formation, tout en visant la viabilité économique», a rappelé le conseiller d'Etat en charge du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard, à l'occasion d'une conférence de presse, lundi à Monthey.

20'000 personnes dans la précarité

Financièrement, l'Etat du Valais a investi 260'000 francs dans ce projet, auquel s'ajoute un soutien annuel. Celui-ci sera de 45'000 francs pour 2025 et de 220'000 francs pour 2026, le but étant que celui-ci devienne dégressif avec l'augmentation de la clientèle et du chiffre d'affaires. «Pour l'épicerie de Sion, nous avons pratiquement atteint l'équilibre financier», a dévoilé Mathias Reynard.

En Valais, environ 20’000 personnes vivent dans une situation de précarité. Cela représente 6,4% de la population. La dernière étude sur la situation sociale dans le canton indique que le risque de pauvreté touche 11% des citoyens. Ce chiffre monte à 17,3% pour les ménages monoparentaux. L’épicerie solidaire vise ainsi à réponse à ces personnes en leur permettant un accès à une alimentation de qualité, à un prix attractif (-25%, sans parler d'éventuelles actions).

Plus de 21'600 passages

L’épicerie solidaire de Sion s’est progressivement imposée comme un lieu de référence pour les personnes en situation de précarité. En 2024, plus de 21’600 passages en caisse ont été enregistrés, soit une hausse de 57%, depuis son ouverture en 2022. Le chiffre d’affaires annuel a, lui, augmenté de 44%, atteignant près de 184’000 francs. Les chiffres 2025 connus à ce jour confirment cette tendance à la hausse. Ils devraient atteindre les 200'000 francs. «Nous espérons atteindre 85 clients par jour à Monthey, comme à Sion», résume Guillaume Sonnati, adjoint de direction à l'OSEO Valais.

Pour se réinsérer professionnellement

Chaque mois, plus de 1’800 clients fréquentent en moyenne le magasin sédunois, dont 70% appartiennent au public cible pouvant bénéficier de tarifs très attractifs (personnes au bénéfice de l’aide sociale, d’un statut particulier en lien avec l’asile ou de prestations complémentaires). Ces derniers achètent en moyenne des produits pour 8,50 francs.

En 2024, 20 personnes ont bénéficié d’une mesure d’insertion professionnelle de plusieurs mois au sein de la structure sédunoise, dont plusieurs ont retrouvé un emploi. Six en profiteront désormais, en permanence, à Monthey.

Les deux épiceries se fournissent principalement auprès de producteurs et grossistes régionaux, privilégiant les circuits courts, la qualité des produits et la réduction du gaspillage alimentaire.