Un ouvrier italien de 49 ans a été grièvement blessé jeudi peu après minuit à Contone (TI), indique la police tessinoise. L'homme effectuait des travaux avec une meuleuse sur un chantier ferroviaire quand il a été heurté par un train marchandise en transit et projeté à plusieurs mètres. Ses jours ne sont pas en danger.

Keystone-SDA ATS

Domicilié dans la vallée de la Léventine, l'ouvrier se trouvait malgré l'alerte en dehors de la zone de sécurité à l'arrivée du train, pour des raisons que l'enquête devra déterminer.

Outre la police, les secouristes du 144 sont intervenus sur place et ont prodigué les premiers soins à l'homme avant de le transporter à l'hôpital. D'après une première évaluation médicale, l'homme a subi de graves blessures, mais qui ne mettent pas sa vie en danger.