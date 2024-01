Un détenu de 21 ans et sa compagne, soupçonnés d'avoir fourni l'héroïne à l'origine du décès de deux autres détenus à la maison d'arrêt de Besançon fin décembre, ont été mis en examen mercredi, a indiqué le parquet.

La compagne du détenu a reconnu avoir transmis un colis à ce dernier au parloir de la prison, mais elle soutient qu'elle ignorait qu'il contenait de la drogue (photo symbolique). ATS

Le détenu mis en cause a été notamment mis en examen pour «homicide involontaire» et «trafic de stupéfiants» avant de retourner en prison. Sa compagne, âgée de 20 ans, a été mise en examen pour «remise illicite d'objet à détenu» et «détention et transport de stupéfiants», a précisé la procureure de la République adjointe de Besançon, Christine de Curraize, confirmant une information de France 3 Franche-Comté.

La jeune femme a reconnu avoir transmis un colis à son compagnon au parloir de la maison d'arrêt. Elle soutient qu'elle ignorait qu'il contenait de la drogue, précise la magistrate. Le détenu aurait ensuite vendu l'héroïne à deux autres hommes, retrouvés morts dans leur cellule.

Ces deux codétenus, âgés de 34 et 36 ans, ont été retrouvés morts le 29 décembre, vraisemblablement victimes de l'absorption d'une association de médicaments et d'héroïne.

Le premier comptait 15 mentions à son casier et était emprisonné pour des violences intra-familiales. Il était libérable en juillet. Le second était incarcéré pour des destructions par moyens dangereux et il lui restait une année à purger, jusqu'en décembre.

ATS