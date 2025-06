L'organisation de coopération policière internationale Interpol a annoncé vendredi avoir arrêté 20 personnes dans 12 pays, dans le cadre d'un vaste coup de filet ciblant des contenus pédopornographiques.

En plus de 20 arrestations, «68 autres suspects ont été identifiés et des enquêtes complémentaires sont en cours dans le monde entier», a ajouté Interpol (illustration). sda

Keystone-SDA ATS

«Une opération internationale de lutte contre la production et la diffusion de matériel pédopornographique (...) a abouti à l'arrestation de 20 personnes sur le continent américain et en Europe», a indiqué Interpol dans un communiqué.

Au cours de cette opération, initiée par les forces de l'ordre espagnoles fin 2024, «des agents spécialisés ont effectué des patrouilles en ligne et identifié des groupes de messagerie instantanée dédiés à la circulation d'images d'exploitation sexuelle d'enfants», a expliqué l'organisation.

«Les autorités espagnoles ont arrêté sept suspects, dont un professionnel de santé» accusé d'avoir acheté des «images explicites» à des mineurs d'Europe de l'Est et un enseignant pour «possession et diffusion de matériel pédopornographique sur diverses plateformes en ligne», selon Interpol.

En Amérique latine, 10 autres suspects ont été arrêtés dans les sept pays visés «dont trois au Salvador et un enseignant au Panama. Les autres suspects ont été arrêtés ailleurs en Europe et aux Etats-Unis», peut-on lire dans le communiqué.

Saisies

Des perquisitions ont permis aux autorités de saisir des ordinateurs, des téléphones mobiles, des tablettes et des périphériques de stockage numérique, d'après la même source.

En plus de ces 20 arrestations, «68 autres suspects ont été identifiés et des enquêtes complémentaires sont en cours dans le monde entier», a ajouté Interpol, précisant que les informations recueillies avaient été partagées avec les autorités de 28 pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Océanie.