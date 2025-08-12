  1. Clients Privés
Sécheresse Pénurie d'eau «d'importance nationale» en Angleterre

ATS

12.8.2025 - 06:51

La pénurie d'eau en Angleterre a été classée comme «d'importance nationale», a indiqué mardi l'Agence pour l'environnement (EA). Le pays a connu les six premiers mois de l'année les plus secs depuis 1976.

Une femme se tient sous un arroseur sur Parliament Square, à Londres, le lundi 30 juin 2025, par temps chaud. (AP Photo/Alberto Pezzali)
Une femme se tient sous un arroseur sur Parliament Square, à Londres, le lundi 30 juin 2025, par temps chaud. (AP Photo/Alberto Pezzali)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.08.2025, 06:51

Selon l'EA, cinq régions d'Angleterre sont touchées par la sécheresse, confrontées à une diminution des réserves d'eau et à une baisse des rendements agricoles.

Le Groupe national sur la sécheresse, qui réunit le gouvernement, des représentants du secteur agricole et des compagnies des eaux, s'est réuni pour discuter de la situation, alors que certaines régions d'Angleterre se préparent à affronter la quatrième vague de chaleur de cet été.

«La situation actuelle est cruciale à l'échelle nationale, et nous appelons chacun à jouer son rôle et à contribuer à réduire la pression sur notre environnement aquatique», a déclaré Helen Wakeham, chargée de l'eau à l'EA.

La vice-présidente de l'Union nationale des agriculteurs, Rachel Hallos, a fait part d'"une inquiétude croissante pour les mois à venir», les agriculteurs continuant à faire face à «des conditions de sècheresse extrême».

«Certaines exploitations signalent une baisse significative de leurs rendements, ce qui est financièrement dévastateur pour le secteur agricole et pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble des récoltes au Royaume-Uni», a-t-elle ajouté.

Les niveaux des réservoirs à travers l'Angleterre n'atteignaient ces derniers jours que 67,7% de leur capacité, soit nettement moins que la moyenne pour une première semaine d'août, qui est de 80,5%.

Selon l'EA, 49% des débits des cours d'eau étaient inférieurs à la normale, tandis que le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, a interdit l'utilisation de l'arrosage des jardins.

Selon le service météorologique Met Office, l'Angleterre a connu en 2025 le printemps le plus sec depuis plus de cent ans.

«Nous allons être confrontés à une pénurie d'eau croissante au cours de la prochaine décennie, a estimé Emma Hardy, ministre de l'Eau, ajoutant que le gouvernement prévoyait de construire de nouveaux réservoirs.

Les scientifiques avertissent que le changement climatique provoqué par l'homme rend les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les inondations, les vagues de chaleur et les sécheresses plus intenses et plus fréquents.

