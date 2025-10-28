  1. Clients Privés
Emploi Pénurie de personnel dans les professions libérales en Suisse

ATS

28.10.2025 - 10:00

Le manque de personnel qualifié s'aggrave en Suisse. Environ 70% des actifs dans des métiers comme la médecine, l’architecture, la physiothérapie, le notariat ou le conseil en orientation considèrent la pénurie de personnel comme un problème majeur dans leur secteur.

La pénurie de personnel touche notamment la physiothérapie (photo prétexte).
La pénurie de personnel touche notamment la physiothérapie (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

28.10.2025, 10:00

28.10.2025, 10:06

Ce manque a des conséquences directes sur les clients et les patients, avec des délais d’attente plus longs, voire des refus de prise en charge, indique le sondage publié mardi par l'Union suisse des professions libérales (USPL).

De plus, la voie de l’indépendance attire de moins en moins les jeunes diplômés, relève le communiqué.

Les raisons de cette pénurie sont multiples. Les répondants évoquent avant tout un écart salarial croissant avec les postes comparables dans la fonction publique et une charge administrative jugée excessive. En revanche, la qualité de la formation n’est pas mise en cause.

L'USPL demande des mesures urgentes, notamment une augmentation du nombre de places de formation dans les domaines de la santé et de la technique ainsi qu’une revalorisation des tarifs.

