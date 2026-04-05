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Pâques Des responsables d’Église suisses entre tradition et partage

ATS

5.4.2026 - 10:07

Entre célébrations liturgiques, temps en communauté et moments en famille, plusieurs figures des Églises suisses décrivent une fête de Pâques ancrée dans la tradition, rythmée par la Semaine sainte et marquée par le sens du collectif.

Plusieurs figures des Églises suisses décrivent une fête de Pâques ancrée dans la tradition (archives).
Plusieurs figures des Églises suisses décrivent une fête de Pâques ancrée dans la tradition (archives).
sda

Keystone-SDA

05.04.2026, 10:07

RITA FAMOS, présidente de l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS): «Pour moi, il est important de parcourir consciemment le chemin du Vendredi saint à Pâques: une sobre célébration de la Cène le Jeudi saint, le culte du Vendredi saint, la veillée pascale avec feu de Pâques, puis la grande «fête de Pâques» avec un culte festif et coloré, un brunch familial joyeux, et enfin manger à nouveau du chocolat après le carême. Où que je sois, il y a toujours quelque part un culte correspondant et des personnes avec qui je peux célébrer. En famille, en petit ou en grand.»

FRANK BANGERTER, évêque de l’Église catholique-chrétienne de Suisse: «Je ne célèbre pas Pâques de manière isolée. Cela inclut toutes les célébrations de la semaine allant du dimanche des Rameaux au matin de Pâques. Nous appelons cette semaine la «Semaine sainte». En tant qu’évêque, il me tient particulièrement à cœur d’y participer. Le matin de Pâques, la lumière est là, la vie triomphe, le Christ est ressuscité.»

FELIX GMÜR, évêque du diocèse de Bâle: «Pour moi, les jours autour de Pâques sont une période très intense et riche en rencontres. Comme beaucoup d’autres agents pastoraux, je célèbre les offices du Triduum pascal: le Jeudi saint, le Vendredi saint, durant la nuit de Pâques et le dimanche de Pâques. L’atmosphère particulière de ces célébrations, très chargée en émotions, me touche chaque année et constitue pour moi un moment de foi très important. Et en plus des offices, je célèbre bien sûr aussi au sein de notre communauté de maison à Soleure.»

CHARLES MOREROD, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg: «Pendant la Semaine sainte, je parcours différents cantons du diocèse afin d’y célébrer des offices. J’apprécie beaucoup cette occasion de me relier, en communauté, à la fin de la vie terrestre du Christ. En revanche, le matin de Pâques, je le célèbre à la cathédrale du diocèse à Fribourg.»

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