  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Trois mises en examen pour l'affaire du père de famille tué en Meurthe-et-Moselle

ATS

31.8.2025 - 14:29

Trois personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'agression à l'arme blanche qui a fait un mort et un blessé, un père et son fils, jeudi à Vandoeuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Les deux victimes sont d'origine arménienne.

Trois hommes mis en examen après l'assassinat d'un père de famille en Meurthe-et-Moselle (archives).
Trois hommes mis en examen après l'assassinat d'un père de famille en Meurthe-et-Moselle (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.08.2025, 14:29

31.08.2025, 14:49

Jeudi, un homme de 61 ans et son fils de 27 ans ont été victimes de coups portés par arme blanche sur la voie publique à Vandoeuvre. Le père, atteint à la poitrine, est décédé. Un différend familial serait à l'origine du drame, le fils étant en instance de séparation d'avec son épouse.

Le père et le frère de l'épouse ainsi qu'un ami proche de la famille de la jeune femme avaient rapidement été interpellés. L'ami de la famille, né en 1973 en Géorgie, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat.

Le père de l'épouse a pour sa part été placé sous le statut de témoin assisté du chef d'assassinat. Il a, ainsi que son fils, été mis en examen pour violences en réunion et avec usage d'une arme.

Ils ont été placés en détention provisoire, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Nancy.

Les plus lus

Lausanne redescend sur terre, Diakité pète les plombs !
Les propriétaires des panneaux solaires perdent leurs avantages
Armon Orlik nouveau Roi de la lutte
La rave party de Fontjoncouse se poursuit, plusieurs gardes à vue
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia