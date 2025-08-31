Trois personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'agression à l'arme blanche qui a fait un mort et un blessé, un père et son fils, jeudi à Vandoeuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Les deux victimes sont d'origine arménienne.

Trois hommes mis en examen après l'assassinat d'un père de famille en Meurthe-et-Moselle (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Jeudi, un homme de 61 ans et son fils de 27 ans ont été victimes de coups portés par arme blanche sur la voie publique à Vandoeuvre. Le père, atteint à la poitrine, est décédé. Un différend familial serait à l'origine du drame, le fils étant en instance de séparation d'avec son épouse.

Le père et le frère de l'épouse ainsi qu'un ami proche de la famille de la jeune femme avaient rapidement été interpellés. L'ami de la famille, né en 1973 en Géorgie, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat.

Le père de l'épouse a pour sa part été placé sous le statut de témoin assisté du chef d'assassinat. Il a, ainsi que son fils, été mis en examen pour violences en réunion et avec usage d'une arme.

Ils ont été placés en détention provisoire, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Nancy.