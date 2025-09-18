  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pérou La circulation des trains vers le Machu Picchu a repris

ATS

18.9.2025 - 07:38

La circulation des trains a repris mercredi vers le Machu Picchu, la célèbre citadelle inca au Pérou, après la levée temporaire du blocage mené par des habitants contestant la gestion du transport local, ont annoncé la compagnie ferroviaire et les manifestants.

Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le Machu Picchu accueille en moyenne 4500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon des chiffres officiels.
Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le Machu Picchu accueille en moyenne 4500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon des chiffres officiels.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 07:38

L'accès au site classé au Patrimoine mondial de l'Humanité était perturbé depuis lundi en raison du blocage des voies par des manifestants qui exigent le départ de la compagnie de bus qui assure le trajet jusqu'à la citadelle, son contrat étant arrivé à échéance après trente ans de concession. Ils estiment qu'elle doit être remplacée par une société appartenant à l'une de leurs communautés.

Pour accéder au site, les visiteurs empruntent généralement un train depuis Cusco, l'ancienne capitale de l'empire inca située à 110 km, jusqu'à Aguas Calientes. De là, ils prennent un bus jusqu'au Machu Picchu.

Au moins 2300 touristes, dont de nombreux étrangers, ont été évacués des environs du site ou l'ont quitté par leurs propres moyens entre mardi et mercredi, en raison des perturbations. Des affrontements avec les manifestants ont fait 14 blessés parmi les forces de l'ordre, selon la police.

La compagnie PeruRail, qui exploite le service ferroviaire, a annoncé dans un communiqué la «reprise de ses opérations».

Auparavant, les habitants ont fait état d'une trêve jusqu'à samedi, «afin qu'un processus de dialogue puisse avoir lieu dans le cadre du respect et de la paix sociale, en tenant compte de la médiation réalisée par le Défenseur du Peuple», selon un communiqué du Comité de lutte des différentes communautés du district de Machu Picchu.

Parmi les touristes étrangers évacués figurent des Français, des Japonais, des Américains, des Brésiliens, des Allemands et des Portugais.

Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le Machu Picchu accueille en moyenne 4500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon des chiffres officiels.

La citadelle, située à 2438 mètres d'altitude, a été édifiée au XVe siècle sur ordre de l'empereur inca Pachacutec (1438-1470). Elle a été découverte en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham.

Les plus lus

Elle est la première Miss Italie à porter cet «accessoire» – «Cela me rend unique»
Oeufs de caille et compliments – «L'un des plus grands honneurs de ma vie»
Pascal Praud outré: «C'est une déclaration de guerre» et «c'est une honte»
Zurich, chef-lieu du Tessin? Une carte de la Suisse complètement surréaliste
L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Kirk!
Action controversée entre Lugano et Lausanne, un protêt déposé