La circulation des trains a repris mercredi vers le Machu Picchu, la célèbre citadelle inca au Pérou, après la levée temporaire du blocage mené par des habitants contestant la gestion du transport local, ont annoncé la compagnie ferroviaire et les manifestants.

Keystone-SDA ATS

L'accès au site classé au Patrimoine mondial de l'Humanité était perturbé depuis lundi en raison du blocage des voies par des manifestants qui exigent le départ de la compagnie de bus qui assure le trajet jusqu'à la citadelle, son contrat étant arrivé à échéance après trente ans de concession. Ils estiment qu'elle doit être remplacée par une société appartenant à l'une de leurs communautés.

Pour accéder au site, les visiteurs empruntent généralement un train depuis Cusco, l'ancienne capitale de l'empire inca située à 110 km, jusqu'à Aguas Calientes. De là, ils prennent un bus jusqu'au Machu Picchu.

Au moins 2300 touristes, dont de nombreux étrangers, ont été évacués des environs du site ou l'ont quitté par leurs propres moyens entre mardi et mercredi, en raison des perturbations. Des affrontements avec les manifestants ont fait 14 blessés parmi les forces de l'ordre, selon la police.

La compagnie PeruRail, qui exploite le service ferroviaire, a annoncé dans un communiqué la «reprise de ses opérations».

Auparavant, les habitants ont fait état d'une trêve jusqu'à samedi, «afin qu'un processus de dialogue puisse avoir lieu dans le cadre du respect et de la paix sociale, en tenant compte de la médiation réalisée par le Défenseur du Peuple», selon un communiqué du Comité de lutte des différentes communautés du district de Machu Picchu.

Parmi les touristes étrangers évacués figurent des Français, des Japonais, des Américains, des Brésiliens, des Allemands et des Portugais.

Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le Machu Picchu accueille en moyenne 4500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon des chiffres officiels.

La citadelle, située à 2438 mètres d'altitude, a été édifiée au XVe siècle sur ordre de l'empereur inca Pachacutec (1438-1470). Elle a été découverte en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham.