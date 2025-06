Le séisme de magnitude 6,1, qui a secoué Lima et ses environs dimanche, a fait un mort et 36 blessés, a rapporté le centre national des opérations d'urgence (COEN) du Pérou. Il a provoqué des glissements de terrain et endommagé des établissements médicaux et scolaires.

Les services d'urgence ferment l'avenue Costa Verde en raison d'éboulements provoqués par un tremblement de terre à Lima, au Pérou, le 15 juin 2025. Un séisme de magnitude 6,1 a secoué Lima et la ville voisine de Callao le 15 juin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le tremblement de terre a eu lieu vers 11h35 locales à environ 30 km au sud-ouest de Callao, ville située sur la côte, à une dizaine de kilomètres de Lima, selon le centre sismologique national.

La police nationale a annoncé qu'un homme de 36 ans avait été tué par la chute d'un mur sur la voiture dans laquelle il se trouvait, dans le district d'Independencia, dans la capitale. Le COEN a en outre fait état de 36 blessés à Lima, qui ont été hospitalisés.

Appel au calme

«J'appelle la population à rester calme», a lancé la présidente Dina Boluarte, rappelant qu'il n'y avait pas d'alerte au tsunami.

Une vidéo diffusée sur la chaîne Latina montre plusieurs glissements de terrain dans différentes communes de la région de Lima. Le service du métro de Lima a été momentanément interrompu.

Le Pérou est situé dans la ceinture de feu du Pacifique, une vaste zone d'activité sismique qui s'étend le long de la côte ouest du continent américain. Le pays est secoué chaque année par des centaines de séismes perceptibles.