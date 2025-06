Un témoin-clé du procès contre l'ancienne maire de Lima Susana Villaran, accusée d'avoir touché des pots-de-vin de la part des entreprises brésiliennes Odebrecht et OAS, a été retrouvé mort chez lui dimanche. On ignore pour le moment la cause de son décès.

Keystone-SDA ATS

Selon le parquet, il a été découvert mort dimanche matin dans sa maison du quartier de Miraflores à Lima, où il était assigné à résidence. Il était gérant de la mairie de Lima pendant le mandat de Mme Villaran (2011-2014) et collaborait avec le procureur anticorruption dans l'enquête ouverte contre son ancienne cheffe.

Sa mort survient à moins de trois mois de l'ouverture prévue, le 23 septembre, du procès pour corruption de Mme Villaran, contre qui le parquet requiert 29 ans de prison. Le témoin devait également être jugé au cours du même procès.

«Il était la deuxième personne la plus importante derrière Mme Villaran», a déclaré le procureur anticorruption dimanche à la chaîne de télévision N. «Nous attendions sa précieuse contribution» au procès, a-t-il regretté.

Dix millions de dollars

Mme Villaran est accusée d'avoir formé une organisation criminelle qui a perçu plus de dix millions de dollars de pots-de-vin de la part des groupes de travaux publics brésiliens Odebrecht (aujourd'hui Novonor) et OAS. L'ancienne maire, âgée de 75 ans, est en liberté surveillée depuis mai 2021 après un an de détention provisoire.

Odebrecht a distribué pendant plus d'une décennie un total de 788 millions de dollars dans une dizaine de pays latino-américains pour remporter des contrats de marchés publics, selon le ministère américain de la justice. Cette affaire a conduit sous les verrous des dizaines de dirigeants politiques et chefs d'entreprise d'Amérique latine.

La société a reconnu avoir versé 29 millions de dollars de pots-de-vin au Pérou entre 2005 et 2014.