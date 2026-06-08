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Un véritable «creuset social» Pétition pour classer la Langstrasse de Zurich à l'UNESCO

ATS

8.6.2026 - 11:06

Un bar zurichois a lancé une pétition dans le but de faire inscrire la Langstrasse, artère du quartier nocturne de Zurich, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les initiateurs bénéficient déjà du soutien de personnalités.

La Langstrasse se veut le quartier le plus haut en couleur et le plus varié de Zurich.
La Langstrasse se veut le quartier le plus haut en couleur et le plus varié de Zurich.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 11:06

Le quartier de la Langstrasse, à proximité de la gare centrale, est un véritable «creuset social», indiquent lundi les initiateurs. La pétition vise à obtenir que l'UNESCO reconnaisse officiellement la culture vivante de ce quartier populaire en transformation.

La pétition met aussi l'accent sur le patrimoine historique constitué par l'Helvetiaplatz ou la façade de l'ancien cinéma Rolands. Des personnalités telles que l'écrivain Martin Suter et la poétesse slam Lara Stoll ont déjà apporté leur appui.

Seules les autorités publiques sont habilitées à déposer des candidatures officielles auprès de l’UNESCO. La pétition sera donc transmise à la mairie de Zurich, avant une éventuelle procédure d’examen qui peut prendre des années. Des initiatives similaires ont vu le jour à Hambourg ou à Berlin.

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