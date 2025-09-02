  1. Clients Privés
Pakistan 11 morts dans un attentat-suicide contre un meeting

ATS

2.9.2025 - 21:07

Au moins 11 personnes ont été tuées mardi soir lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser lors d'un meeting politique au Baloutchistan, ont indiqué à l'AFP deux responsables des autorités de la turbulente province du sud-ouest du Pakistan.

Des responsables au sein du gouvernement provincial ont annoncé que 40 personnes avaient été blessées dans cette explosion survenue sur le parking d'un stade (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.09.2025, 21:07

Ces responsables au sein du gouvernement provincial, qui s'exprimaient sous le couvert de l'anonymat, car ils n'étaient pas autorisés à parler à la presse, ont ajouté que 40 personnes avaient été blessées dans cette explosion survenue sur le parking d'un stade où s'étaient réunis des centaines de membres du Balochistan National Party (BNP).

Ce mouvement politique se veut le défenseur de la minorité baloutche, qui se dit lésée dans cette province riche en minerais et en hydrocarbures et pourtant la plus pauvre du Pakistan.

Au Baloutchistan, officiellement, 70% des habitants sont pauvres, alors que le sous-sol renferme parmi les plus grands gisements de minerais non exploités au monde et que de méga-projets notamment chinois dégagent d'importants revenus.

Une insurrection armée prospère sur ce terreau et le Baloutchistan a connu en 2024 la plus forte hausse de violences au Pakistan: 90%, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad, avec 782 morts.

Un groupe séparatiste y avait mené en mars une spectaculaire prise d'otages dans un train.

Depuis le 1er janvier, selon un décompte de l'AFP, plus de 430 personnes, en majorité membres des forces de sécurité, ont été tuées dans des violences menées par des groupes armés en lutte contre l'Etat, au Baloutchistan comme dans la province voisine du Khyber-Pakhtunkhwa.

De nouveau mardi, six soldats ont été tués dans une attaque sur un QG de troupes paramilitaires au Khyber-Pakhtunkhwa, a rapporté l'armée.

Les échanges de tirs entre les forces de sécurité et des assaillants ayant lancé l'assaut sur la caserne avec «une voiture bélier puis cinq kamikazes», selon un responsable de l'administration locale, ont duré «douze heures» avant que les «six terroristes (soient) tués».

