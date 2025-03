Au moins 31 personnes, dont 23 militaires, ont été tuées durant les deux jours de prise d'otages dans un train dans le sud-ouest du Pakistan par des séparatistes baloutches, a annoncé vendredi le porte-parole de l'armée.

Des secouristes de l'organisation Edhi se préparent à participer à une opération de sauvetage alors qu'ils attendent de monter à bord d'un train spécial à la suite d'une attaque militante sur le Jaffar Express à destination de Peshawar à Mach, une région instable de la province du Baloutchistan, au Pakistan. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dix-huit soldats et paramilitaires, trois employés des chemins de fer et cinq civils ont été tués après avoir été capturés dans le Jaffar Express, immobilisé par l'explosion d'une bombe de l'Armée de libération du Balouchistan (BLA), dans cette province aux confins de l'Iran et de l'Afghanistan, a dit le général Ahmed Charif Chaudhry.

Cinq soldats ont en outre péri dans les affrontements avec les assaillants qui ont duré plus de 30 heures, a-t-il ajouté.

Les autorités avaient annoncé mercredi soir avoir abattu les «33 terroristes» ayant participé à l'assaut.

Elles avaient également annoncé avoir libéré plus de 340 passagers alors que les chemins de fer avaient annoncé que plus de 450 personnes se trouvaient à bord de ce train reliant Quetta, la capitale du Balouchistan, à Peshawar, plus au nord.

L'attaque, d'une ampleur inédite, avait tenu en haleine le cinquième pays le plus peuplé du monde durant deux jours et attisé les craintes d'une spirale de la violence séparatiste alors que le Pakistan est déjà secoué régulièrement par des attaques d'ampleur variable d'islamistes.

Le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité d'Islamabad estime que l'année 2024 a été la plus meurtrière en près d'une décennie avec plus de 1600 morts, pour près de la moitié membres des forces de sécurité.