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Panama Une panne électrique sème le chaos dans la capitale

ATS

26.5.2026 - 07:00

Une panne d'électricité a concerné des milliers de personnes lundi dans la capitale du Panama. Des feux de signalisation se sont retrouvés hors-service et le métro a été perturbé par des températures étouffantes, entraînant des scènes de chaos.

Vue aérienne de Panama City (image d'illustration).
Vue aérienne de Panama City (image d'illustration).
IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA

26.05.2026, 07:00

«On est privé d'électricité depuis deux heures et on dirait que cela va durer», a glissé à l'AFP un employé d'une boulangerie, alors que son commerce commençait à être plongé dans le noir.

Les feux de signalisation étaient hors-service dans de vastes zones de la capitale Panama, où vivent, en comptant sa région métropolitaine, près de la moitié des habitants du pays.

Eau potable à l'arrêt

La compagnie publique Etesa a indiqué qu'une ligne électrique semblait être tombée en panne en raison de fortes pluies et que ses techniciens étaient à l'oeuvre pour rétablir le réseau.

La situation était particulièrement chaotique à l'heure de la sortie du travail, avec des milliers de personnes prises dans les embouteillages.

Le métro, qui transporte quotidiennement quelque 400'000 passagers, a continué de fonctionner, mais sans escaliers roulants ni air conditionné, alors que le mercure a grimpé jusqu'à 41 degrés Celsius ces derniers jours.

La principale station de production d'eau potable fournissant la capitale était à l'arrêt.

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