Panique à la télé française : le présentateur s'effondre en plein direct

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il y a un problème !» Panique à la télé française : le présentateur s'effondre en plein direct

Clara Francey

24.12.2025

Ce lundi 22 décembre, alors qu'il présentait le «19/20» sur France 3 Limousin, Fabrice Bidault a fait un malaise en plein direct. L'antenne a immédiatement été coupée.

Rédaction blue News

24.12.2025, 11:03

Les faits se sont produits après une douzaine de minutes d'antenne. Alors qu'il échangeait en plateau avec Marion Fortune, la directrice de France Nature Environnement, Fabrice Bidault est tombé de sa chaise, victime d'un malaise.

«Ça va ?», a immédiatement lancé son invitée, avant d'alerter la régie : «Il y a un problème.» Deux techniciens sont alors accourus, avant que le direct ne soit coupé.

Après quelques minutes d’interruption, une autre journaliste, Annaïck Demars, est apparue à l'antenne. «J'ai pris la place de mon collègue Fabrice Bidault, qui a fait un petit malaise, mais qui va bien, je vous rassure. Nous allons donc poursuivre ce journal», a-t-elle précisé.

Les plus lus

«Décision d'une gravité extrême» - La classe politique française s’en prend à Trump !
«Notre président partage aussi notre amour des jeunes filles nubiles»
Panique à la télé française : le présentateur s'effondre en plein direct
Il manque de devenir aveugle en essayant de sauver son équipe
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
Un ex-footballeur allemand décède dans un terrible accident de télésiège