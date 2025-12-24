Panique à la télé française : le présentateur s'effondre en plein direct

Ce lundi 22 décembre, alors qu'il présentait le «19/20» sur France 3 Limousin, Fabrice Bidault a fait un malaise en plein direct. L'antenne a immédiatement été coupée.

🇫🇷 EN IMAGES | Le journaliste Fabrice Bidault s’est effondré hier en direct sur le JT du Limousin. "Il va bien. Il en fait un peu trop pour apparaître dans les bêtisiers !", ironisent ses collègues.

pic.twitter.com/yTy8Q2C8oY — Cerfia (@CerfiaFR) December 24, 2025

Rédaction blue News Clara Francey

Les faits se sont produits après une douzaine de minutes d'antenne. Alors qu'il échangeait en plateau avec Marion Fortune, la directrice de France Nature Environnement, Fabrice Bidault est tombé de sa chaise, victime d'un malaise.

«Ça va ?», a immédiatement lancé son invitée, avant d'alerter la régie : «Il y a un problème.» Deux techniciens sont alors accourus, avant que le direct ne soit coupé.

Après quelques minutes d’interruption, une autre journaliste, Annaïck Demars, est apparue à l'antenne. «J'ai pris la place de mon collègue Fabrice Bidault, qui a fait un petit malaise, mais qui va bien, je vous rassure. Nous allons donc poursuivre ce journal», a-t-elle précisé.