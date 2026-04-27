Scène dramatique à Séville : un accident s’est produit sur l'installation de la fête foraine «Steel Max». Quatre personnes ont été légèrement blessées, dont deux enfants.

Quatre personnes ont été légèrement blessées, dont deux enfants à Séville (image d’illustration). IMAGO/ANP

Fabienne Berner Fabienne Berner

Un accident s'est produit vendredi soir lors de la traditionnelle foire de printemps à Séville en Espagne.

Sur des vidéos, on peut voir deux personnes catapultées dans les airs en raison de la rupture d’un câble. La nacelle tombe alors d'une hauteur d'environ 90 mètres dans le vide tandis que des témoins sont pris de panique.

Selon les autorités, quatre personnes ont été légèrement blessées, dont deux enfants dans le manège. Ils ont été transportés à l'hôpital pour un contrôle. Deux autres visiteurs ont été touchés par des chutes de débris. La cause exacte de l'accident n'est pas encore claire et fait actuellement l'objet d'une enquête par les autorités.