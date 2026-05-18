Panique près de Leipzig après la fuite d'un tigre de 280 kilos

La police allemande a déclaré lundi avoir abattu un tigre qui s'était échappé d'un enclos privé, géré par une femme surnommée la «reine des tigres» en Allemagne, après que l'animal a attaqué l'un des soigneurs. Celui-ci a été grièvement blessé par le fauve et est soigné à l'hôpital, a affirmé un porte-parole de la police à l'AFP.

La police allemande a abattu un tigre qui s'était échappé d'un domaine privé à Leipzig (photo d'illustration). IMAGO/Dreamstime

Agence France-Presse Clara Francey

L'incident, qui s'est produit dimanche après-midi en périphérie de Leipzig (est), a impliqué «un tigre évadé qui a été abattu par la police à l'aide d'armes à feu», a précisé le porte-parole, ajoutant qu'un hélicoptère des services de secours avait été mobilisé pour les recherches.

Selon les médias locaux, le félin s'est enfui de la propriété d'une dresseuse de tigres appelée Carmen Zander. Elle avait déjà fait l'objet de critiques concernant les conditions dans lesquelles les animaux sont maintenus dans son enclos.

L'organisation de défense des droits des animaux PETA a accusé les autorités vétérinaires locales de «partager la responsabilité de cet incident tragique» pour ne pas avoir agi plus tôt contre la dresseuse. L'organisation a exigé la saisie des neuf animaux restant dans l'enclos.

Baptisé «Sandokan» par la dresseuse, ce fauve est un croisé tigre du Bengale-tigre de Sibérie de neuf ans pesant 280 kilos.

D'après la dresseuse, l'animal était peureux. Une légère confusion aurait pu le conduire à «être rapidement dépassé et à se sentir en insécurité», a-t-elle raconté au tabloïd Bild. Le tigre avait atteint des jardins ouvriers à proximité avant d'être abattu par la police, selon le média.

«D'abord, nous avons entendu des sirènes puis, juste après, un hélicoptère est arrivé avec de nombreux policiers», qui ont demandé aux propriétaires des jardins de rester à l'intérieur, a raconté l'une d'entre eux à Bild. «Puis, il y a eu soudainement plusieurs coups de feu», a-t-elle déclaré.