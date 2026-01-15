  1. Clients Privés
Chaos Panne massive chez l'opérateur téléphonique américain Verizon

ATS

15.1.2026 - 07:28

Le géant américain des télécoms Verizon a annoncé mercredi soir avoir résolu la panne qui a fortement perturbé son réseau de téléphonie mobile pendant près de 10 heures aux Etats-Unis. L'Est des Etats-Unis a été particulièrement touché.

«La panne est désormais résolue», a indiqué le premier opérateur téléphonique américain.
ats

Keystone-SDA

15.01.2026, 07:28

«La panne est désormais résolue», a indiqué le premier opérateur téléphonique américain, dans la nuit de mercredi à jeudi, promettant des «crédits sur factures» aux clients affectés. «Nous sommes conscients d'un problème affectant les services voix et données sans fil pour certains clients», avait confirmé l'opérateur dans un premier message sur les réseaux sociaux vers 13H00 (18H00 GMT).

Sur la durée de l'incident, le site Downdetector.com a recensé plus de 1,5 million de signalements volontaires de la panne, suggérant que des dizaines de millions de clients ont été touchés. L'entreprise n'a pas encore communiqué sur la cause ni sur l'ampleur des perturbations, qui constituent un incident majeur en pleine compétition accrue avec T-Mobile et AT&T, ses deux concurrents qui le talonnent de plus en plus.

Verizon revendique quelque 146 millions de lignes mobiles contre 140 millions environ à T-Mobile, qui a enregistré une forte croissance récemment. La plupart des signalements de panne recensés sur Downdetector.com provenaient de la côte Est, de Boston à Philadelphie en passant par New York et Washington.

Le service des secours de la capitale a été contraint de communiquer pour prévenir du risque de difficultés pour joindre le 911, le numéro d'appel d'urgence américain. La panne, si elle pouvait être facilement contournée pour de la téléphonie via internet en passant par des réseaux wifi, a en revanche perturbé tous les usages dépendant d'un appel classique ou de la réception d'un code ou d'une confirmation par SMS.

