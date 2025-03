13 blessés, dont 10 policiers, après un refus d'obtempérer

Le refus d'obtempérer a donné lieu à un accident avec trois voitures de police samedi matin à Paris. Dix policiers ont été légèrement blessés. Le chauffeur et ses deux passagers ont aussi été blessés, selon la préfecture de police et le parquet.

En 2024, 2300 refus d'obtempérer ont été enregistrés dans l'agglomération parisienne, dont 40% la nuit (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Vers 05h45 dans le XIVe arrondissement de Paris, «dans le cadre d'un contrôle routier, le conducteur d'un véhicule a refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers lui demandant de s'arrêter», a détaillé la préfecture de police. Il a grillé un feu rouge, a précisé le ministère public.

«Trois véhicules de police se lançaient alors à la poursuite du véhicule sur plusieurs kilomètres», a ajouté le parquet. «A l'angle de l'avenue du Maine et du boulevard du Montparnasse dans le XVème arrondissement, le mis en cause perdait le contrôle de son véhicule et percutait un feu rouge. Les trois véhicules de police poursuivants percutaient alors le véhicule», a-t-il poursuivi.

Sur des images de vidéosurveillance consultées par l'AFP, on voit le véhicule des mis en cause percuter le feu rouge, avant d'être à son tour heurté par une voiture de police qui le suivait.

Une deuxième voiture de police suivant juste après s'encastre à son tour dans la première voiture de police. Un peu plus tard, une troisième voiture de police vient percuter les deux premières. Dans cette zone, la «visibilité est assez faible», a expliqué le préfet de police Laurent Nuñez. «C'est une courbe», a-t-il détaillé.

«Le conducteur et ses deux passagers ont été interpellés et conduits en milieu hospitalier sans pronostic vital engagé à ce stade», précise la préfecture de police. Les dix policiers «légèrement blessés» ont également «été conduits en milieu hospitalier», selon elle. Tous étaient sortis de l'hôpital samedi, a indiqué M. Nuñez en début d'après-midi, saluant le «courage et le sang-froid» des agents.

D'après le parquet, les trois occupants du véhicules ont été placés en garde à vue. Ils ont 19, 22 et 30 ans, a indiqué Laurent Nuñez. Deux sont déjà connus des services de police, a-t-il ajouté, sans préciser les motifs. Le véhicule n'était pas signalé volé, a-t-il dit.

En 2024, 2300 refus d'obtempérer ont été enregistrés dans l'agglomération parisienne, a encore dit le préfet Nuñez. «40%» de ces refus se déroulent la nuit, a-t-il précisé.