Paris Un appartement s'effondre sur celui du dessous

ATS

18.1.2026 - 12:09

Un appartement d'un immeuble parisien de six étages où étaient réunies une cinquantaine de personnes lors d'une soirée, s'est effondré sur celui du dessous dans la nuit de samedi à dimanche, faisant un blessé grave et une quinzaine de blessés plus légère.ent touchés, ont indiqué les pompiers et la préfecture de police de Paris.

Les pompiers de Paris avaient indiqué avoir été alertés peu après minuit de l'effondrement d'un appartement (photo prétexte).
Les pompiers de Paris avaient indiqué avoir été alertés peu après minuit de l'effondrement d'un appartement (photo prétexte).
AFP

Keystone-SDA

18.01.2026, 12:09

18.01.2026, 12:20

«Selon le dernier bilan actualisé auprès des sapeurs-pompiers, il y aurait 14 personnes en état d’urgence relative et une personne en état d’urgence absolu. Cette dernière a été transportée à l’hôpital», a précisé dimanche matin le parquet de Paris à l'AFP.

La préfecture de police de Paris (PP) a elle fait état dimanche matin d'une personne en arrêt cardio-respiratoire, qui a pu été réanimée et immédiatement hospitalisée en urgence absolue, et de 16 personnes transportées à l'hôpital.

Les pompiers de Paris avaient indiqué avoir été alertés peu après minuit de l'effondrement d'un appartement au 5e étage d'un immeuble de la rue Amelot, dans le 11e arrondissement de la capitale, sur l'appartement de l'étage du dessous.

Selon les premières constatations, l'effondrement est «structurel» et n'est pas lié à une fuite de gaz, ont précisé les pompiers. Quelque 145 sapeurs-pompiers avec 45 véhicules, ainsi que de nombreuses ambulances, étaient mobilisés. Des architectes de sécurité de la PP se sont rendus également sur place.

Il a été procédé «à l'étaiement du 4e étage et à la vérification de l'ensemble. La structure de l'immeuble n'a pas été endommagée par l'effondrement du plancher», a précisé la PP, ajoutant que «deux personnes ont été relogées par la mairie du 11e pour la nuit, les autres habitants de l'immeuble se faisant provisoirement héberger par leurs propres moyens»

«Les immeubles adjacents ont été évacués le temps de l'intervention des secours puis réintégrés dès 4h», a souligné la PP.

«Une enquête en recherches des causes des blessures a été ouverte. Les investigations sont en cours», a précisé le parquet de Paris. L'enquête a été confiée au commissariat du XIe.

