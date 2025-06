Trump «vieux, confus, bouffi»: une parodie de propagande fait rire la toile

Une vidéo de propagande prétendument nord-coréenne sur le défilé militaire de Donald Trump est devenue virale et fait mouche avec sa satire acerbe. Pourtant, ce n'est pas Pyongyang qui se cache derrière le clip, mais un site web satirique irlandais.

Trump serait «bouffi et en surpoids»: la vidéo satirique irlandaise a mis des mots dans la bouche du présentateur vedette du journal télévisé. whispersnews

Petar Marjanović Petar Marjanović

Un prétendu reportage d'actualité nord-coréen sur un défilé militaire de Donald Trump fait actuellement sensation sur la toile. La vidéo a été publiée lundi par le compte Instagram whispersnews et a été aimée plus de 30 000 fois.

On y voit une présentatrice du journal télévisé dans le style nord-coréen, qui s'en prend aux États-Unis d'une voix lourde de sens. Une voix anglophone met dans sa bouche des mots selon lesquels le défilé militaire de Trump du week-end est une «démonstration vaniteuse et vantarde d'une puissance militaire déclinante».

Trump lui-même est décrit comme «vieux, confus et fatigué», alors qu'il est assis «à côté d'une prostituée de luxe et d'un présentateur de télévision ivre»; il s'agit manifestement de la première dame Melania Trump et d'un animateur de talk-show dont le nom n'est pas précisé.

Dans une autre pique, il est dit que Trump a l'air «bouffi et en surpoids» - surtout à une époque où de nombreux Américains luttent pour leur nourriture quotidienne. De telles remarques sur l'apparence d'un chef d'Etat rappellent les reportages occidentaux sur Kim Jong-un, dans lesquels il est parfois question de son poids.

Une satire bien faite

Le texte s'envenime encore: les partisans de Trump auraient abattu un politicien de l'opposition, ailleurs un manifestant aurait été blessé par balle et un autre aurait failli être renversé par un partisan de Trump.

L'allusion fait référence à plusieurs incidents réels aux Etats-Unis au cours desquels des opposants politiques à Trump ont été attaqués. Dernièrement, les menaces et la violence contre les responsables électoraux, les politiciens et les journalistes se sont multipliées. La vidéo dépeint ainsi une image sombre d'un Etat autoritaire qui agit avec violence contre les dissidents.

De nombreux utilisateurs d'Instagram se sont montrés enthousiastes: «Se faire massacrer par la Corée du Nord, c'est magnifique», a commenté l'un d'eux. Un autre a écrit: «On sait qu'on s'est vraiment planté si même la Corée du Nord vous accuse d'intolérance politique». En même temps, certains utilisateurs étaient inquiets: «Le pire ? Je ne peux vraiment pas dire si c'est réel ou non».

La porte-parole est à la retraite

En réalité, il ne s'agit pas d'une véritable télévision d'Etat nord-coréenne. La vidéo provient de la plateforme satirique irlandaise Waterford Whispers News, connue pour ses contributions exagérées et souvent comparée à son modèle américain The Onion. Leurs clips sont régulièrement pris pour de vraies informations - comme dans ce cas.

Ce qui est réel, en revanche, c'est la personne qui parle dans la vidéo : Ri Chun-hee a été pendant des décennies le visage médiatique du régime nord-coréen. Elle a aujourd'hui 81 ans et est à la retraite depuis plus d'une décennie.

Elle n'apparaît plus que sporadiquement lors d'événements particuliers liés à la famille Kim. Les archives télévisuelles ne font toutefois pas mention d'un reportage sur la parade de Trump. Il s'agit donc clairement d'un faux. Mais un faux bien ficelé.