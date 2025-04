De l'Alsace à la Haute-Savoie, l'actualité des départements proches de la Suisse. ATS

Les étudiants de Sciences Po Strasbourg bloquaient à nouveau mercredi les entrées de leur établissement, empêchant les cours en présentiel. Cela pour protester contre le maintien d'un partenariat avec une université israélienne qu'ils accusent de soutenir la politique du gouvernement israélien à Gaza et d'enseigner le droit international de manière «problématique».

Keystone-SDA ATS

Ce blocage, entamé tôt mercredi matin, fait suite à la décision, approuvée mardi soir par le conseil d'administration de l'Institut d'études politiques (IEP), de maintenir le partenariat controversé avec la Lauder School of Government de l'Université Reichman en Israël.

En milieu de journée, les étudiants, réunis en assemblée générale sur les pelouses faisant face à l'entrée de l'IEP, ont massivement approuvé la poursuite de leur mouvement pour au moins 24 heures, a constaté un journaliste de l'AFP.

La présidente de l'Université de Strasbourg, Frédérique Berrod, devait s'exprimer sur cette controverse lors d'une conférence de presse à 15h30.

Conclusions contraires d'un comité

Mardi soir, le Conseil d'administration a approuvé le maintien du partenariat malgré les conclusions contraires d'un comité de 10 membres (cinq étudiants et cinq enseignants) mis en place en mars pour tenter de «dépassionner le débat» et mettre fin aux blocages.

Ce comité a préconisé de mettre un terme aux échanges d'étudiants entre l'IEP Strasbourg et la Lauder School of Government, et de rechercher un «partenariat alternatif» avec une autre université israélienne.

Parmi les arguments invoqués, le comité a jugé «problématique» l'enseignement du droit international à l'Université Reichman – un institut privé dont les cours sont centrés sur le contre-terrorisme, les conflits israélo-arabes et le «droit des conflits». L'"interprétation des obligations internationales en matière de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants» y «diffère considérablement, voire s'oppose, à ce qui est enseigné au sein de Sciences Po Strasbourg», ont notamment relevé les membres du comité.