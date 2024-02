«Pas bien démocratie. Ces gens non. Oui, moi je suis fou. Bien?»

Prise d'otages dans un train: victimes libérées et auteur abattu

Une prise d'otages a eu lieu jeudi soir dans un train régional Travys reliant Baulmes à Yverdon. Elle a duré environ 4h et s'est terminée par un assaut. Le preneur d'otages, un homme de 32 ans armé d'une hache, a été tué. Les 15 otages ont été libérés sains et saufs. La prise d'otages a été signalée vers 18h35, à la hauteur d'Essert-sous-Champvent. L'auteur serait un requérant d'asile de nationalité iranienne et attribué au canton de Neuchâtel, a indiqué la police cantonale vaudoise lors d'un point de presse organisé à minuit à Yverdon-les-Bains. Son identité est encore à confirmer par l'enquête en cours, a-t-elle insisté.

09.02.2024