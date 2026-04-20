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Trinité-et-Tobago Découverte de 56 corps, dont des bébés: il s'agirait de «dépouilles non réclamées»

ATS

20.4.2026 - 07:33

Les corps de 50 bébés et de six adultes découverts samedi dans un cimetière de Trinité-et-Tobago sont des «dépouilles non réclamées» et n'ont pas été victimes d'homicide, a annoncé dimanche soir la Première ministre Kamla Persad-Bissessar.

Vue d'une tombe ouverte au cimetière de Cumuto, à Trinité-et-Tobago, prise le 18 avril 2026. Les restes d'au moins 50 nourrissons et de six adultes ont été découverts le 18 avril 2026, après avoir apparemment été abandonnés dans un cimetière de Trinité-et-Tobago, a indiqué la police. (Photo de Curtis Chase / AFP)
Vue d'une tombe ouverte au cimetière de Cumuto, à Trinité-et-Tobago, prise le 18 avril 2026. Les restes d'au moins 50 nourrissons et de six adultes ont été découverts le 18 avril 2026, après avoir apparemment été abandonnés dans un cimetière de Trinité-et-Tobago, a indiqué la police. (Photo de Curtis Chase / AFP)
AFP

Keystone-SDA

20.04.2026, 07:33

20.04.2026, 07:43

«Les corps découverts au cimetière de Cumuto (nord-est de l'île de Trinité) étaient en réalité des dépouilles non réclamées qui étaient éliminées de manière irrégulière et NON des victimes d'homicide. Cette affaire sera résolue dans les prochains jours», a-t-elle précisé dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Deux employés d'une entreprise de pompes funèbres à Arima, la principale ville de l'est de Trinité, ont été interpellés par la police pour être interrogés, selon une source policière.

«Il n'y a pas besoin de couvre-feu. Les forces de l'ordre continuent de progresser pour maîtriser notre crise de la criminalité qui dure depuis plus de vingt ans. Les citoyens respectueux de la loi sont encouragés à vaquer normalement à leurs occupations légitimes», a ajouté la Première ministre alors qu'une policière a été tuée dans un commissariat dans la nuit de samedi à dimanche.

Les corps de 50 bébés et de six adultes (quatre hommes et deux femmes) ont été découverts samedi. «La nature de cette découverte est profondément préoccupante, et nous comprenons l'impact émotionnel qu'elle aura sur les familles et l'ensemble de la communauté nationale», avait précisé la police, qui a lancé un appel à témoins.

L'archipel, réputé pour son carnaval et ses plages, vit sous un état d'urgence décrété en juillet 2025 en raison de la violence, quelques semaines à peine après être sorti d'un état d'urgence entre décembre 2024 et avril 2025.

Depuis 2021, l'état d'urgence a a été décrété quatre fois dans le pays. Malgré une réduction de la criminalité, le pays reste une plaque tournante du trafic de drogue, affirment des experts.

Selon un rapport du département d'État des États-Unis datant de mars 2025, le taux d'homicide de 37 pour 100'000 personnes fait de Trinité-et-Tobago la sixième nation la plus dangereuse au monde en 2023.

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