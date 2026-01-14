  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Pas un risque excessif» Pas d'interdiction des engins pyrotechniques à Fribourg

ATS

14.1.2026 - 15:28

Après le drame de Crans-Montana, Fribourg opte pour le statu quo en n'interdisant pas les engins pyrotechniques dans les établissements publics, contrairement aux cantons du Valais et de Vaud. Bougies magiques, bombes surprises et autres feux de Bengale y demeurent autorisés.

«Ces engins festifs sont couramment utilisés dans le cadre privé comme lors de manifestations temporaires et parfois dans des établissements publics, et ne présentent pas à eux seuls un risque excessif», a indiqué mercredi le Conseil d'Etat. (image d'illustration)
«Ces engins festifs sont couramment utilisés dans le cadre privé comme lors de manifestations temporaires et parfois dans des établissements publics, et ne présentent pas à eux seuls un risque excessif», a indiqué mercredi le Conseil d'Etat. (image d'illustration)
IMAGO/Martin Bertrand

Keystone-SDA

14.01.2026, 15:28

«Ces engins festifs sont couramment utilisés dans le cadre privé comme lors de manifestations temporaires et parfois dans des établissements publics, et ne présentent pas à eux seuls un risque excessif», a indiqué mercredi le Conseil d'Etat. Une interdiction généralisée dans les restaurants et bars paraît «disproportionnée».

Dans son communiqué, le gouvernement rappelle que, s’agissant des engins pyrotechniques, la réglementation fédérale en la matière, la loi sur les explosifs, est «très stricte» et que seuls les engins de catégorie F1, avec un risque très faible et un niveau sonore négligeable, sont autorisés dans les espaces confinés.

Point de vigilance

Toutefois, des discussions sont en cours avec GastroFribourg, la faîtière de la restauration, pour privilégier une recommandation émanant de la branche elle-même. Au-delà, le Conseil d’Etat entend plutôt renforcer les mesures de prévention en matière de sécurité incendie dans les établissements publics.

Le risque de disparité dans l’exercice des compétences communales reste un «point de vigilance», constate l'exécutif, après avoir établi un point sur la sécurité incendie dans les établissements publics du canton dès le 5 janvier, soit quatre jours après le drame de Crans-Montana (VS), qui a causé 40 morts et fait 116 blessés.

Cet aspect implique l'instauration d'une «série de mesures de prévention, développées de manière coordonnée». Il s'agit de consolider la sécurité de la clientèle et du personnel», ajoute l'exécutif, en précisant que «le cadre légal est complet et qu’il est de façon générale appliqué par les autorités concernées».

Suivi attentif

Les mesures ressortent de l'évaluation d'un groupe de travail incluant des acteurs institutionnels de la prévention incendie et d’établissements publics. Il a été réuni par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS), sous la conduite de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB).

En plus de la DSJS et de l'ECAB, étaient présentes aussi la Conférence des préfets, le Service de la police du commerce, la Police cantonale et l’Association des communes fribourgeoises (ACF). Des contacts bilatéraux ont en outre eu lieu en parallèle entre l’ECAB et GastroFribourg.

Au-delà, le Conseil d’Etat fribourgeois affirme vouloir suivre de «manière très attentive» les développements techniques et légaux qui pourraient intervenir sur le plan national. Il s’attachera, le cas échéant, avec «toute la diligence requise» à adapter si nécessaire le cadre cantonal.

L'exécutif prend en outre note que l’ECAB a constitué au deuxième semestre de l'an passé, dans la perspective de la mise à jour des prescriptions de protection incendie 2026, un groupe de travail notamment chargé d’évaluer le dispositif fribourgeois.

Les plus lus

Stupeur dans une station française : un bolide dévale une piste de ski !
L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques
Engins pyrotechniques interdits à l'intérieur – 10'000 frs pour chaque victime
Afghan assassiné à Haute-Nendaz: la petite amie du tueur risque gros
Un amateur bat Jannik Sinner et compagnie et touche le pactole
À seulement 34 ans, cinq défis attendent le nouveau ministre de la Défense