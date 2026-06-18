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Conseil d’Etat Le «bon sens vaudois» ne sera pas inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO

ATS

18.6.2026 - 12:39

Le bon sens vaudois n'entrera pas au patrimoine immatériel de l'Unesco. Le Conseil d'Etat a répondu avec humour à un postulat, déposé comme poisson d'avril en 2022, qui demandait de valoriser ce trait de caractère que l'on prête aux habitants du canton.

Le Conseil d'Etat et sa présidente Christelle Luisier ont répondu avec humour à un postulat demandant d'inscrire le bon sens vaudois à l'Unesco (archives).
Le Conseil d'Etat et sa présidente Christelle Luisier ont répondu avec humour à un postulat demandant d'inscrire le bon sens vaudois à l'Unesco (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.06.2026, 12:39

18.06.2026, 13:17

Ce postulat avait été défendu à l'époque par l'ancien député PLR Nicolas Croci Torti. Il y faisait l'éloge de ce fameux bon sens, le décrivant notamment comme «un sixième sens chez les Vaudois».

Dans son rapport publié jeudi, le Conseil d'Etat reconnaît que ce bon sens, «compris comme un mélange de rationalité, de pragmatisme, de réalisme et de sagesse», serait en effet «un élément définitoire» du caractère vaudois. Il ironise toutefois sur le fait que d'autres pays viseraient la même reconnaissance internationale, notamment les Etats-Unis avec le dépôt du «common sens trumpien».

Canular rondement mené. Le poisson «Sardou» de Radio Nova fait mouche: le JDD mord à l'hameçon

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Le Ministère français de la culture entendrait, lui, faire enregistrer le cartésianisme français, tandis que l'Université d'Oxford voudrait faire reconnaître le rationalisme anglo-saxon. Quant à la Fédération allemande de football, «elle nourrirait les mêmes espoirs pour le réalisme germanique, en sport comme en politique», s'amuse encore le texte, signé par la présidente du gouvernement Christelle Luisier et le chancelier Michel Staffoni.

Ainsi, l'Unesco «se refusera à privilégier un projet au détriment des autres», affirme le Conseil d'Etat. Quant à la célébration annuelle souhaitée par le postulat, elle serait dispendieuse. Et au vu des finances cantonales, «le bon sens commande de ne pas faire de folie et donc d'y renoncer», conclut le texte.

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