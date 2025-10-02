  1. Clients Privés
Sur la voie du tout numérique Fini les chèques Reka au bistrot des CFF – Vers la fin de l'argent liquide?

Petar Marjanović

3.10.2025

A partir de fin octobre, les CFF n'accepteront plus les chèques Reka en papier et testeront en même temps un bistrot sans argent liquide sur une ligne. Le chemin de fer poursuit ainsi sa course vers des moyens de paiement entièrement numériques.

Les personnes en possession de chèques Reka ne pourront plus les utiliser que pendant trois semaines au restaurant du train.
blue News

Petar Marjanović

03.10.2025, 00:00

03.10.2025, 07:26

Un petit panneau dans le wagon-restaurant des CFF fait froncer les sourcils: à partir du 23 octobre, les chemins de fer n'accepteront plus les chèques Reka en papier. Les CFF suppriment ainsi ce moyen de paiement très apprécié, deux bons mois plus tôt que prévu.

Cette annonce est une surprise. Certes, la Caisse suisse de voyage (Reka) avait déclaré au printemps que les chèques en papier ne seraient plus émis à partir de 2026. Mais en même temps, elle a promis que les chèques existants resteraient valables dans les points d'acceptation connus.

«Les chèques Reka déjà achetés resteront valables de manière illimitée et pourront toujours être utilisés comme moyen de paiement.»

Schweizer Reisekasse

En avril 2025

En revanche, les CFF mettent d'ores et déjà le holà: au restaurant du train, l'avoir Reka pourra désormais être utilisé exclusivement avec la carte plastique.

«Difficilement compréhensible»

Cette décision fait grincer des dents la protection des consommateurs. «Il est difficilement compréhensible que les CFF n'acceptent plus les chèques Reka dans le wagon-restaurant juste avant la fin définitive», déclare Jan Liechti à blue News.

Certes, il n'y a guère eu de réclamations jusqu'à présent. Néanmoins, avec la fin des chèques papier, «une partie de la tradition se perd». Après tout, un chèque Reka physique était aussi un cadeau simple.

Autrefois, les CFF accordaient une grande importance à Reka: par l'intermédiaire des employeurs et des associations, les collaborateurs recevaient un moyen de paiement à prix réduit pour payer leurs voyages en train.
KEYSTONE

L'argent liquide encore accepté – Pour combien de temps?

La question de savoir combien de temps l'argent liquide pourra encore être utilisé dans les trains se pose de plus en plus. Il y a quelques mois, les chemins de fer avaient déjà supprimé le paiement en pièces dans les toilettes des gares. La prochaine étape est maintenant franchie.

Officiellement, les CFF soulignent qu'il est toujours possible de payer en espèces au bistrot. Mais un test sera lancé dès la semaine prochaine: dans le restaurant de l'IC51 entre Bienne et Bâle, l'argent liquide est interdit jusqu'à la mi-décembre. L'objectif est d'«accélérer les processus, d'améliorer l'hygiène et d'augmenter la sécurité», indique un communiqué.

Dans le bistrot ICN Bienne-Bâle, il ne sera possible de payer qu'en espèces entre le 6 octobre et le 13 décembre 2025. (photo d'archives)
Keystone

Pour la protection des consommateurs, cela reste délicat. «Cela exclut les personnes qui veulent payer en espèces», commente Jan Liechti. «Les services publics devraient rester accessibles aux clients qui n'ont pas de smartphone ou de carte bancaire».

Le chemin de fer n'est pas le seul à avoir fait cette démarche. En août déjà, la Migros a annoncé qu'elle n'accepterait plus d'argent liquide dans ses centres «Fitnesspark», avec l'argument de réduire les risques de vol. L'année dernière, plusieurs communautés tarifaires ont également annoncé qu'elles n'accepteraient plus d'argent liquide.

Sur le plan politique, cette évolution ne suscite pour l'instant que peu de résistance. Une initiative populaire visant à ancrer le droit de payer en espèces dans la Constitution a échoué dès le stade de la collecte. La Berne fédérale discute tout de même des coûts du paiement sans espèces. Le Conseil fédéral doit présenter une loi visant à réguler les modèles de frais parfois peu transparents pour les paiements par carte.

