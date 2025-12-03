  1. Clients Privés
France Pas de concert du Nouvel An cette année sur les Champs-Elysées

ATS

3.12.2025 - 18:01

Un million de personnes étaient réunies l'an dernier sur les Champs-Elysées pour le Nouvel An (archives).
Un million de personnes étaient réunies l'an dernier sur les Champs-Elysées pour le Nouvel An (archives).
ATS

Le concert du Nouvel An sur les Champs-Elysées à Paris n'aura pas lieu cette année, sur décision de la préfecture de police qui a invoqué des raisons de sécurité. Mais le feu d'artifice est maintenu, a appris l'AFP mercredi auprès de la mairie de Paris.

Keystone-SDA

03.12.2025, 18:01

La ville de Paris avait proposé d'organiser un concert live sur la célèbre avenue le 31 décembre, à l'identique des deux éditions précédentes, mais a dû se «plier» au refus de la préfecture de police.

Selon la LR maire du VIIIe arrondissement, Jeanne d'Hauteserre, la préfecture a invoqué «des mouvements de foules imprévisibles» sur les Champs-Elysées qui «ne sont pas dimensionnés pour accueillir ce genre de manifestation où les gens bougent».

La mairie centrale souligne de son côté «l'esprit bon enfant et familial» dans lequel s'étaient déroulés les concerts gratuits du Nouvel An en 2023 et 2024 sur les Champs-Elysées, où «l'alcool est interdit».

Avec un million de personnes réunies l'an dernier, dont la moitié venant de l'étranger, un tel spectacle «participe au rayonnement culturel et festif de Paris», a-t-elle également commenté.

Le feu d'artifice est lui maintenu, et différents tableaux seront projetés sur l'Arc de Triomphe.

