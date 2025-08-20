  1. Clients Privés
Résultats Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

ATS

20.8.2025 - 20:08

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 2, 14, 16, 21, 32 et 37. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 8 et le Joker le 934050.

Lors du prochain tirage samedi, 20 millions de francs seront en jeu (archives).
Lors du prochain tirage samedi, 20 millions de francs seront en jeu (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 20:08

20.08.2025, 20:09

Lors du prochain tirage samedi, 20 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

