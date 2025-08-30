Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 9, 14, 18, 26, 36 et 40. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 9 et le Joker le 073521.

Pas de millionnaire au tirage samedi du Swiss Loto (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 22,8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/