Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 13, 17, 18, 28, 35 et 42. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 11 et le Joker le 634388.

Pas de nouveau millionnaire à la loterie samedi. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 24,5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/