Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 21, 22, 27, 28, 33 et 38. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 2 et le Joker le 306877.

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage samedi, 25,5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/