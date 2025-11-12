Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 7, 25, 26, 31, 35 et 38. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 6 et le Joker le 779097.

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage samedi, 3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

0 gagnant avec 6 numéros et le no chance Fr. 0.-- 0 gagnant avec 6 numéros Fr. 0.-- 6 gagnants avec 5 numéros et le no chance Fr. 11'783.-- 19 gagnants avec 5 numéros Fr. 1000.-- 285 gagnants avec 4 numéros et le no chance Fr. 154.95 1198 gagnants avec 4 numéros Fr. 95.70 4815 gagnants avec 3 numéros et le no chance Fr. 23.05 20'859 gagnants avec 3 numéros Fr. 11.35

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/