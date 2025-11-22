Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 4, 6, 18, 25, 36 et 42. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 11 et le Joker le 479436.

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/