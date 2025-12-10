Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 5, 10, 14, 28, 29 et 41. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 1 et le Joker le 788906.

Lors du prochain tirage samedi, 2,2 millions de francs seront en jeu. (photo prétexte) ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage samedi, 2,2 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/