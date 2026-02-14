Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 6, 11, 33, 38, 41 et 42. Le numéro chance était le 4, le rePLAY le 9 et le Joker le 601036.

Lors du prochain tirage du Swiss Loto, 11,2 millions de francs seront en jeu (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 11,2 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

