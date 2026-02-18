Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 5, 6, 10, 24, 28 et 40. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 11 et le Joker le 907584.

Il n'y a pas eu de gros lot mercredi à la loterie. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage samedi, 12 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/